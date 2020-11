Leia – Terceira entrevista com os vereadores eleitos de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dando continuidade às entrevistas com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal em Tenente Portela, no pleito 2020, o site Portela Online recebeu para conversar na quinta-feira, 19 de novembro, o futuro vereador Derli de Silva, representante do PSDB.



Num primeiro momento solicitou-se ao entrevistado que fizesse seu comentário a respeito das eleições ocorridas no último dia 15, onde ele declarou que a vitória alcançada não foi surpresa para ele, pelo fato de terem trabalhado ao longo do tempo para esse resultado, se dedicando e entendendo que o povo queria isso para Portela.

Derli já foi candidato por três vezes, sendo que na última gestão administrativa ficou em suplência e teve oportunidade de assumir uma cadeira no Legislativo, em substituição à vereadora Salete Sala, por um período de dois anos e dez meses. E afirma que hoje fazer parte do PSDB, juntamente com Rosemar Sala, prefeito eleito o enche de orgulho: “O povo entendeu que a proposta de Rosemar Sala e Nide Balestrin era melhor pra Tenente Portela. Então, nós vamos sim trabalhar com o povo”. Completa que sempre defendeu a formação de uma chapa independente da coligação que compunha a situação e também do MDB, que não julga esses partidos envolvidos como sendo os maiores, pois considera que o maior partido é o povo.

Questionado sobre a origem do apoio que recebeu nas urnas, ele alegou que sua popularidade no município, onde reside há vinte e seis anos, é sólida e hoje como microempreendedor no Bairro São Francisco e também agricultor, sempre tentou buscar crescimento pra Tenente Portela e sempre gostou da política. Disse ele que o tempo de vereança lhe serviu de muita experiência, inclusive também no secretariado, embora tivesse pouca autonomia para atuar dentro do governo que administra até esse final deste ano: “Eu acho que podia ser feito muito mais. É por isso que eu optei, dentro do partido do PSDB, em chapa pura. Pra não ter esses problemas”.

O entrevistado foi indagado sobre a coligação do PSDB com outros três partidos e como via essa articulação ao que ele argumentou que acredita no diálogo, de forma que todos participem do governo Sala, distribuídos em setores conforme a competência. E se algum vereador ou ele próprio assumiria alguma secretaria, Derli respondeu que ele assumirá o legislativo sim, que poderá algum eleito ser convidado para o secretariado, embora nada esteja definido até o momento.

A respeito da proposta que ele teria trabalhado em sua campanha e que lhe rendeu resultado positivo, o candidato eleito esclareceu que focou na área urbana, mais especificamente na geração de emprego, não usando a máquina pública, mas buscando empresas de fora talvez e investindo nos microempreendedores que já existem em Portela, com o compromisso de estar ao lado de cada cidadão nesses quatro anos.

Encerrando o entrevistado agradeceu a oportunidade, ao povo que acreditou na proposta de sua coligação. Disse que não via culpados no fato dos adversários perderem a eleição, que via sim uma pessoa preparada e como um grande articulador político o futuro prefeito, Rosemar Sala.

