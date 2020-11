Boletim epidemiológico aponta mais um óbito por COVID-19 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira, 20 de novembro, pela Prefeitura Municipal de Tenente Portela, aponta mais um óbito de portelense provocado pela COVID-19. Com este são 6 vítimas do coronavírus em nossa cidade.



Conforme apurou o site Portela Online junto a equipe de epidemiologia do município, trata-se de um homem morador do perímetro urbano, com a idade de 74 anos. Estava em acompanhamento domiciliar desde o dia 10 de novembro, inclusive com outros casos na família. Tinha doença cardiovascular e diabetes. Não havia apresentando sinais de agravamento até o dia de ontem, quinta-feira, 19 de novembro, quando foi conduzido ao hospital Santo Antônio no início da noite e veio a óbito.

O referido boletim aponta também 444 pacientes que tiveram seus exames positivos para a doença, sendo que 15 destes permanecem ativos com o vírus. Também aumentaram os números de internações de casos confirmados e suspeitos.

O Mapa de distanciamento controlado do RS também preocupa, pois nossa região é apontada preliminarmente com a bandeira vermelha, além de outras 12 regiões do estado.

