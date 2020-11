Polícia investiga morte de menino de três anos dentro de um carro em Santa Maria

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de três anos que ficou preso dentro de um carro, no sábado (14), em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A polícia aguarda o laudo da necropsia e investiga as circunstâncias que levaram à morte da criança.



Segundo a delegada Luiza Souza, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a criança estaria brincando na rua, na Vila Schirmer, quando entrou em um carro estragado.

“Era um beco, onde moram só familiares, e a criança estava brincando com os primos. Eles foram embora e, no caminho, acabou entrando nesse carro que estava parado em frente à casa dela, no sol, e acabou ficando preso”, relata a delegada.

Não se sabe quanto tempo a criança ficou dentro do veículo. Os próprios pais encontraram o menino desacordado, conforme a delegada. Ele chegou a ser levado até a unidade de pronto-atendimento, mas já estava sem vida.

Os pais e outras testemunhas serão interrogados, mas a delegada disse que não vai ouvir a família nesta semana, porque todos estão muito abalados.

A polícia deve investigar se houve negligência da família.

Fonte: G1 – RS

