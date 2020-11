Dentro do Jogo: Favoritismo confirmado x Luta até o fim

Compartilhar Pin 0 Compart.

Hoje no futebol é difícil dizer quem é o favorito antes dos jogos, alguns podem até se considerar com uma leve vantagem, mas dentro das quatro linhas tudo pode acontecer.



Em duelos de mata-mata você tem que ser estável, jogar os 180 minutos, os dois jogos, mostrar quem é favorito. O Grêmio deixou claro e o Internacional não.

O favoritismo gremista se confirmou diante do Cuiabá porque o tricolor gaúcho reencontrou o seu bom futebol. Nos dois confrontos vimos um Grêmio encaixado, com um meio de campo criativo e uma defesa bem postada. Não deixou o adversário jogar e no ataque foi certeiro.

O time de Renato está voltando a jogar o seu bom futebol, se conseguir mostrar nos próximos jogos decisivos seu favoritismo é um forte candidato para mais um título da Copa do Brasil.

Já o Inter não deixou isso claro no primeiro confronto, jogou mal e perdeu para o América-MG no Beira-Rio.

No segundo duelo Abel fez mudanças e já deu para observar um time mais do Abel do que de Coudet. Ainda continua errando e não voltou a apresentar aquele bom futebol colorado, mas a postura da equipe já deu uma mudada, lutou até o final, venceu com gol no último lance do tempo normal, mas nos pênaltis foi parado pelos mineiros.

Apesar da não classificação tem algo de positivo para tirar deste confronto. A primeira vitória com Abel que da mais confiança para seu trabalho, a luta do time e a entrega individual dos jogadores, um jogo que nos 90 minutos a defesa não sofre gol.

Vida que segue na Copa do Brasil para os gremistas. Já os colorados dão adeus.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

