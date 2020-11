Barra do Guarita – Votos dos candidatos por seção eleitoral nas Eleições 2020

Compartilhar Pin 0 Compart.

Disponibilizamos no site Portela Online o boletim de urna do município de Barra do Guarita onde você poderá ver quantos votos cada um dos candidatos totalizou em cada uma das seções.



Rodrigo do PT foi eleito 1.263 votos., ou seja, 54,98% dos votos válidos.

Vereadores eleitos:

Miltinho (MDB) – 213 votos – 9,33%

Renato Bugrinho (MDB) – 168 votos – 7,36%

Marcinho (PT) – 167 votos – 7,31%

Angela (PT) – 156 votos – 6,83%

Noedi (PT) – 133 votos – 5,83%

Lidiane Sperluk (MDB) – 127 votos – 5,56%

Moreira (PT) – 126 votos – 5,52%

Professora Salete (PT) – 110 votos – 4,82%

Jacó da Barra (MDB) – 102 votos – 4,47%

