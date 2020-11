Veja quantos votos oficialmente os candidatos contabilizaram em cada uma das urnas de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Nesta terça-feira, 17 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul disponibilizou os resultados urna a urna de todas as seções eleitorais do Rio Grande do Sul.



O site Portela Online vai disponibilizar aqui os boletins de urnas da cidade de Tenente Portela que pertence a 101ª Zona Eleitoral. São os totais de votos de todos os candidatos, a prefeito e vereado, veja abaixo.

Prefeito Eleito:

Rosemar Sala – 53,57% – 4.306 votos

Vereadores eleitos:

Heitor Furini (PP) – 440 votos

Mauro Ludwig (PSDB) – 420 votos

Luísa (MDB) – 408 votos

Nata (MDB) – 400 votos

Luís Claudir (PDT) – 379 votos

Diube (PP) – 375 votos

Irinéia (PDT) – 317 votos

Derli da Silva (PSDB) 308 votos

Dudu Ferrari (PT) 236 votos

No final dessa página você conferir em qual local esta cada uma das seções.





