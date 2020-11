Leia – Prefeito eleito em Tenente Portela concede entrevista exclusiva ao site Portela Online

Compartilhar Pin 0 Compart.

Consolidado o processo eleitoral e definidos os resultados da eleição em Tenente Portela, na manhã do dia 16 de novembro o site Portela Online entrevistou com exclusividade o prefeito eleito para a gestão 2021- 2024, o Sr. Rosemar Sala.



Durante a entrevista o futuro prefeito agradeceu o apoio recebido, dizendo que a caminhada foi bastante dificultosa, mas exitosa. Que desde o início da candidatura foram impostos obstáculos, entretanto estes foram sendo vencidos aos poucos, criando condições de buscar e levar propostas da coligação formada entre PSDB, DEM, PTB e PSD. Admitiu que no princípio a possibilidade de vitória parecia pequena, que houve dificuldades com a escolha de um vice para compor a chapa , quando o nome de Leônidas Balestrin foi definido o trabalho de buscar um a um os apoiadores só avançou e a candidatura pareceu alavancar.

Sobre a diferença de 574 votos, Sala disse que a intenção era vencer, fosse qual fosse a quantidade de votos a mais e que até mesmo um empate os favoreceria pelo critério de idade. O desejo de trabalhar com políticas públicas direcionadas à parcela mais humilde da comunidade foi citado e reforçado como meta, assim como a geração de emprego e viabilização de habitação para as famílias.

Questionado sobre o fato de ter falado abertamente das dificuldades pessoais enfrentadas no passado, o prefeito eleito argumentou que a própria disputa trouxe à tona o assunto, em especial nas redes sociais, ao que julgaram melhor abordar a situação de forma clara e objetiva, sem medo, sem omissão, respeitando o direito do eleitor de conhecer bem o candidato. “Foi pra botar uma pá de cal nessa situação e nós não nos envergonhamos disso. Isso acontece e vai continuar acontecendo. Infelizmente. Poderia não acontecer, porque são momentos muito difíceis… Agora, se contribuiu pra vitória? Não sei. Acredito que o que mais contribuiu para a vitória são os dezesseis anos de governos que cada vez menos vem fazendo pra população”, disse isso referindo-se à pregada mudança que sua chapa propunha já em campanha.

Sobre a coligação inédita de seus opositores ter se tornado um fator contribuinte para a derrota, Sala alegou que realmente esse fato serviu para argumentar contra seus concorrentes, até pelo fato da não aceitação dessa união por parte de colegas convencionais dos partidos envolvidos e também rejeição de eleitores, segundo comentários que chegavam até eles.

Na entrevista também se perguntou sobre as tratativas para a composição do secretariado da administração ao que o prefeito eleito afirmou que, devido à pequena expectativa inicial de vitória, até então não havia comprometimento com nenhum nome e que de agora em diante se reuniriam com os parceiros para discutir as opções. Destacou que os critérios serão basicamente técnicos, com perfil adequado para cada área, para permitir ao prefeito e vice uma participação mais direta com a comunidade, como coordenadores gerais, mas delegando aos secretários indicados a operacionalidade integral de suas pastas.

Respondendo ao Portela Online sobre seu primeiro ato, após diplomado, Sala disse que em 2021 a nova gestão pretende buscar excelência no setor da saúde e educação, vistos como fundamentais, mas também que todo recurso captável será direcionado à reestruturação das estradas no interior do município. Ele colocou ainda que há o desejo de inserir a comunidade na tomada de decisões, que pretendem ouvir organizações como sindicatos, associações de produtores para garantir o direito a opinar nas políticas públicas e seus direcionamentos. Além disso, declarou a intenção de encaminhar, juntamente com o vice, um trabalho forte para a geração de emprego e renda, destacando a meta divulgada em campanha de 500 empregos até o final da gestão, equivalente a 11 vagas mensais para ser cumprida.

Sem a maioria apoiadora na Câmara Municipal, conforme resultado das urnas, sala disse que não considera ser uma dificuldade governar pelo fato da própria campanha ter sido isenta de agressões e que pretendem conversar com os vereadores, mantendo um diálogo direcionado para o desenvolvimento humano e o bem de Portela: “As pessoas que se elegeram, se elegeram pra fazer o melhor por Portela, e nós temos esse intuito”.

Finalizando, o prefeito eleito expôs que um objetivo será tentar enxugar a máquina pública, com vistas à economia e oportunidade de investir mais onde for necessário. Colocou que nomeações somente ocorrerão se forem realmente úteis e necessárias e agradeceu ao grupo de candidatos vereadores que buscaram o apoio recebido com cada eleitor, aos portelenses que oportunizaram esse governo que, segundo ele, é baseado em união. Estendeu o agradecimento aos integrantes de todos os demais partidos, destacando o PT como colaborador especial para a vitória e expressou a vontade de criar espaço de conversação com todos.

