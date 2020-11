Candidato comemora vitória antes da hora e faz até carreata, mas acaba derrotado em Porangatu

Compartilhar Pin 0 Compart.

Porangatu, no norte do estado, vivenciou uma situação inusitada na noite de domingo (15). O candidato a prefeito Marcio Luis, do MDB, saiu em carreata por ruas da cidade para comemorar, antecipadamente, a vitória. No entanto, durante a apuração das últimas urnas, o jogo virou, e a candidata Vanuza Valadares (Podemos), que estava em segundo lugar, venceu a eleição com a diferença de 45 votos.



Depois do resultado oficial com 100% das urnas apuradas, Marcio Luis publicou vídeos em rede social ironizando a situação e reconhecendo a prefeita eleita.

Resultado da eleição

Vanuza Valadares teve 7.668 votos, o que corresponde a 34,88% do eleitorado, e será a primeira mulher a ocupar o Executivo da cidade. Já Marcio Luis obteve 7.623 votos, que lhe rendeu 34,68% dos eleitores. Veja como ficou a apuração na cidade:

Total de votos: 23.050

Votos válidos: 21.984 (95,38%)

Brancos: 263 (1,14%)

Nulos: 803 (3,48%)

Abstenções: 6.732 (22,60%)

Fonte: G1

