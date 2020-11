PRF atende acidente fatal em Lagoa Vermelha

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente ocorrido por volta das 19h05 min deste domingo, 15 de novembro, no km 70 da BR 470 em Lagoa Vermelha em que uma pessoa morreu e outras 3 ficaram gravemente feridas. A colisão transversal foi entre um Escort Hobby com placas de Caseiros/RS e uma Scania com placas de Passo Fundo.

De acordo com os vestígios encontrados pela equipe PRF, o carro adentrou a rodovia no momento em que o caminhão, que seguia sentido Barracão – Lagoa Vermelha, colidiu em sua lateral esquerda. O condutor do Escort, de 32 anos, faleceu no local enquanto os outros 3 ocupantes do veículo tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital de Lagoa Vermelha. O motorista do caminhão nada sofreu.

Não houve interrupção do trânsito no local. As causas do acidente estão sendo apuradas.

