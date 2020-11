Mulher é atendida no HSA e liberada após ser alvejada por bala perdida em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A vítima de uma bala perdida na noite deste domingo de eleições, 15 de novembro, no centro de Tenente Portela, foi atendida na sala de emergência do Hospital Santo Antônio (HSA) e ainda na noite de ontem foi liberada.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Segundo o que o site Portela Online apurou, a mulher de iniciais de nome V.R.S. estava com a família, inclusive filhos menores, na Praça do Centro Cultural, quando sentiu a forte dor no peito. Ela havia sido atingida num dos seios por um projétil. Ela foi socorrida e encaminhada ao HSA onde a bala foi removida.

A Brigada Militar chegou a realizar buscas nas imediações, mas não localizou nenhum suspeito.

A Polícia Civil investiga o caso.

Compartilhar Pin 0 Compart.