Janela Eleições 2020 entrevista o prefeito eleito de Tenente Portela Rosemar Sala

Na manhã desta segunda-feira, 16 de novembro, o site Portela Online entrevistou com exclusividade o prefeito eleito de Tenente Portela, Rosemar Sala (PSDB). A Coligação vencedora é dos partidos PSDB, PTB, DEM e PSD.



O vídeo gravado ao vivo foi diretamente do escritório do advogado e político por volta das 7h30 desta manhã.

Sala venceu sua adversária, Cristiani Feyth do PP, por 53,57% dos votos válidos. Uma diferença de 574 votos.

Vereadores Eleitos em Tenente Portela:

Heitor Furini (PP) – 440 votos

Mauro Ludwig (PSDB) – 420 votos

Luísa (MDB) – 408 votos

Nata (MDB) – 400 votos

Luís Claudir (PDT) – 379 votos

Diube (PP) – 375 votos

Irinéia (PDT) – 317 votos

Derli da Silva (PSDB) 308 votos

Dudu Ferrari (PT) 236 votos

