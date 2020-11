5 cidades terão 2° turno no RS; veja quais são

Compartilhar Pin 0 Compart.



Eleitores de 5 cidades gaúchas irão às urnas novamente, no dia 29, para decidir seus prefeitos em 2º turno. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul terao uma segunda rodada de votação. Em todo o Brasil, são 57 municípios, destes 18 são capitais.



Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores.

Veja a lista dos municípios onde haverá segundo turno:

Canoas: Jairo Jorge, do PSD, e Luiz Carlos Busato, do PTB

Caxias do Sul: Pepe Vargas, do PT, e Adiló, do PSDB

Pelotas (RS): Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) e Manuela d’Ávila (PCdoB) vão disputar o 2° turno. O atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior, ficou em terceiro lugar na votação e não terá um segundo mandato.

Santa Maria: Sergio Cecchim, do PP, e Pozzobom, do PSDB.

Resultado do 1º turno nas 5 cidades

Cidade Primeiro lugar Votos % Segundo lugar Votos % Canoas Jairo Jorge – PSD 71.968 45,2 Luiz Carlos Busato – PTB 54.903 34,48 Caxias do Sul Pepe Vargas – PT 75.619 34,17 Adiló – PSDB 34.204 15,45 Pelotas Paula Mascarenhas – PSDB 78.599 49,74 Ivan Duarte – PT 22.889 14,49 Porto Alegre Sebastião Melo – MDB 200.280 31,01 Manuela – PCdoB 187.262 29 Santa Maria Sergio Cecchin – PP 35.218 26,49 Pozzobom – PSDB 33.080 24,89

