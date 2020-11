Site Portela Online registra votação dos candidatos da majoritária em Tenente Portela – Veja

Compartilhar Pin 0 Compart.

Neste domingo de eleições a reportagem do site Portela Online registrou o exato momento em que cada um dos candidatos da majoritária em Tenente Portela se dirigiram às suas seções para votação.



O primeiro registro ocorreu às 10h30 na Escola Municipal, Ayrton Senna, no centro da cidade. O candidato pelo PSDB, Rosemar Sala, levou exatos 15 segundos para efetivar sua votação. Havia apenas um eleitor na fila.

Na sequência o site registrou a votação de João Antônio do MDB, vice de Cristiane Feyth, do PP. O candidato procedeu sua votação na Escola Sepé Tiarajú e também levou poucos segundos para votar. Não havia ninguém aguardando para votar naquele momento.

Pouco tempo depois foi a vez do vice de Sala, Leônidas Balestrin, também do PSDB. A tentativa de votação ocorreu por volta das 11h45, no Centro de Pastoral, entretanto os mesários não encontraram o nome do candidato nas listas de eleitores de pelo menos duas seções. Lêonidas não portava seu título de eleitor, apresentou outro documento com foto e argumentou ter votado nas eleições anteriores na primeira seção em que ingressou. Devido ao contratempo o candidato decidiu retornar durante a tarde para votar.

A última candidata na majoritária a votar neste domingo de eleições foi Cristiane Feyth do Progressistas. Ela vota na seção 22 localizada no Distrito de Daltro Filho e preferiu efetivar seu voto pela parte da tarde, às 13h56m. Também demorou alguns segundos apenas para registrar seu voto na urna eletrônica.

Veja os vídeos abaixo com o registros abaixo.

