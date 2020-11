Mulher é atingida por bala perdida no centro de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher foi ferida por uma bala perdida na noite deste domingo, 15 de novembro, no centro de Tenente Portela. De acordo com a Brigada Militar, a vítima estava na Praça do Centro Cultural quando sentiu forte dor no peito e percebeu a perfuração causada por um projétil.



A mulher foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio e neste momento passa por cirurgia para remoção do artefato. Informações dão conta de que a bala se alojou num dos seios da vítima.

A Brigada Militar atende a ocorrência e tenta identificar o autor do disparo que pode ter sido realizado para o alto.

