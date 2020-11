Compartilhar Pin 0 Compart.



Disponibilizamos aqui a lista com os nomes e números dos candidatos nas eleições 2020 dos municípios pertencentes a 101ª Zona Eleitoral.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Acompanhe a apuração dos 5 municípios através de um dos grupos de Whatsapp do Portela Online. Permanecendo no grupo você receberá as notícias diárias do site. Clique aqui para entrar no grupo.

Barra do Guarita

Derrubadas

Miraguaí

Tenente Portela

Vista Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.