Humaitá decreta situação de emergência pela estiagem

O Município de Humaitá decretou nesta sexta-feira (13) situação de emergência pela estiagem. O decreto Nº 092/2020 considera, dentre outros aspectos, os efeitos gerados pela frustração da safra agrícola de verão em razão da estiagem. Esta é a segunda vez no ano que o município decreta emergência pela estiagem; o primeiro decreto foi emitido em 17 de março.



Conforme a publicação, a estiagem na área rural ocasionou a diminuição considerável da capacidade de exploração da água, perdas nas lavouras, na atividade suinícola e na criação de gado leiteiro e afetou seriamente a produção de leite. A partir de levantamento realizado pelo escritório municipal da Emater e Secretaria de Agricultura, ficou constatada também a escassez de água nas fontes naturais, açudes e fontes que abastecem o consumo humano e animal. A intensidade do desastre foi classificada como de nível II.

Confirma-se, assim, a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real deste desastre. O decreto já está em vigor e tem prazo de 180 dias.

O decreto agora depende da homologação do Estado e, posteriormente, reconhecimento da União para tornar o município apto a receber recursos emergenciais e habilitar os agricultores a renegociarem suas dívidas.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

