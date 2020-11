Visibilidade para empresa e comodidade para divulgar seus produtos e serviços nas redes

Compartilhar Pin 0 Compart.

Você quer visibilidade para sua empresa e comodidade para divulgar seus produtos e serviços? Claro!! Nos dias atuais o marketing digital não é mais opção, é primeira necessidade em todos os segmentos comerciais.

Divulgar nas redes sociais é fundamental, afinal, quem não as acessa, não é mesmo? Entretanto muitas vezes a dificuldade das empresas está em ter alguém responsável por esse trabalho ou mesmo elaborar a postagem, seja ela em vídeo ou foto, de forma que traga o resultado desejado. Além disso, o fator da visibilidade em uma rede social muito jovem é outro limitador, pois apesar de gratuita não conta com a abrangência de um grande público, já consolidado, como provavelmente se deseja.



O site Portela Online disponibiliza a comodidade e visibilidade que conquistou ao longo dos treze anos de existência, trabalhado em contato constante com a sua empresa, elaborando vídeos e fotos com alta qualidade para veicular no Instagram e Facebook , além de disseminá-los via Whatsapp, oferecendo assim todo o tráfego próprio do site, o qual é inegavelmente expressivo.

Abaixo colocamos alguns de nossos trabalhos recentes publicados no Portela Online e em storys das redes sociais do site e espalhados em grupos de Whatsapp.

Facebook Portela Online – 46 mil seguidores

Instagram Portela Online – 8,8 mil seguidores

Site Portela Online – Aproximadamente 100 mil views semana

Whatsapp Portela Online: (55) 99631-9327

