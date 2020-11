MP RS emite nota de esclarecimento após ataques pessoais por áudio a promotora de Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Ministério Público do Rio Grande do Sul publicou na tarde desta quarta-feira, 11, uma Nota de Esclarecimento após a instituição tomar conhecimento da existência de um áudio com ataques pessoais e à atuação da promotora de Justiça da Comarca de Santo Augusto Dinamarcia Maciel de Oliveira.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



No documento, a Administração Superior do Ministério Público destaca o trabalho e a dedicação da promotora. “O MPRS vem a público afirmar com veemência a qualidade do trabalho desempenhado pela promotora, que ao longo de sua carreira foi reconhecida não só por esta instituição, mas por tantas outras, pela sua dedicação na defesa dos direitos da sociedade e profunda integração com a comunidade nas diversas Comarcas por onde passou”.

À imprensa a promotora esclareceu que se trata de ataques proferidos por um vereador decorrente da sua atuação no caso das eleições em Inhacorá. Ela afirmou que tão logo tomou conhecimento da situação a repassou para sua Chefia Institucional.

Em decorrência dos fatos a promotora não seguirá à frente do processo que investiga suposto abuso de poder político em Inhacorá. “Tive de declarar minha suspeição e me retirar do processo”, concluiu.

Essa é a segunda vez que a referida promotora precisa se retirar de um processo por ameaça de vereador. O primeiro episódio ocorreu em Santo Augusto, no caso da votação do aumento salarial dos vereadores.

Fonte: Rádio Querência

Compartilhar Pin 0 Compart.