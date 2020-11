Dentro do Jogo – Saber sofrer!

Compartilhar Pin 0 Compart.

Não tem adversário fácil nessa fase da Copa do Brasil. Mesmo um time que não tem muito cenário pode surpreender. Para sair bem de um confronto assim tem que saber sofrer.



Os duelos de Grêmio e Inter nesta fase da competição mostram isso. Contra dois times de menos expressão, mas que até agora estão surpreendendo o saber sofrer foi colocado à prova pela dupla.

Quem soube sofrer melhor foram os gremistas que diante do Cuiabá mesmo “sofrendo” em alguns momentos, souberam jogar para abrir uma vantagem e suportaram a pressão.

O tricolor foi melhor, seu meio campo rendeu, teve trocas de posições e criação de boas jogadas principalmente pelo chão. Ainda no primeiro tempo já abriu uma boa vantagem para o segundo jogo na Arena.

Na etapa final os gremistas tiveram que suportar a pressão do Cuiabá, foi aí que o time mostrou que sabe sofrer.

É contra equipes assim que o cuidado tem que ser redobrado, elas vem com tudo e tem a pretensão de fazer história. Qualquer descuido pode ser fatal e se não souber suportar a pressão se complica.

Foi o caso do Inter. Os últimos acontecimentos foram sentidos dentro de campo e a equipe não conseguiu suportar a pressão do América-MG em pleno Beira-Rio. O novo técnico Abel Braga com sua experiência sabe que não pode mudar um time logo de cara e levou para a partida a mesma escalação e iniciou da mesma forma que Coudet.

O colorado demonstrou nervosismo, não conseguiu produzir e teve dificuldades para marcar o adversário. Uma questão que o novo técnico terá que corrigir logo é a bola área e a defesa que em seis jogos em todos pelo menos um gol levou.

O colorado teve vantagem nos números da partida, mas no placar saiu atrás. O América aproveitou mais uma falha na bola área e saiu com a vitória e uma boa vantagem, já que venceu fora e vai decidir em casa.

Partidas que servem de lições para a dupla. O saber sofrer foi o ingrediente principal nos resultados.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

