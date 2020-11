A partir de sábado é proibido comercializar bebidas alcoólicas na região

Compartilhar Pin 0 Compart.

A partir do próximo sábado, 14 de novembro, está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas nos municípios pertencentes a 101ª Zona Eleitoral. A determinação é do Juiz Eleitoral, Luis Gustavo Negri Garcia, da Comarca de Tenente Portela.



Os bares de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Tenente Portela precisarão manter as portas fechadas das 22h de sábado, dia 14/11 até às 17h30min de domingo, dia 15/11. Os mercados podem funcionar, mas estão proibidos de comercializar as referidas bebidas.

Veja abaixo uma cópia da portaria emitida pela Justiça Eleitoral das 101ª Zona Eleitoral.

