Sicredi Raízes é parceira no desenvolvimento do Agronegócio

Cooperativa realizou mais de 2 mil operações entre custeio e investimento no Plano Safra 2020/2021



O Sicredi atua junto ao produtor rural em toda a cadeia produtiva do agronegócio, fomentando o desenvolvimento econômico por meio da oferta de crédito e serviços, o que representa um impulso ao crescimento sustentável das economias locais e a consequente geração de renda e emprego, além da melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde está presente desde sua fundação, em 1902.

Para o Plano Safra 2020/2021, importante mecanismo de estímulo à produção agropecuária, foram disponibilizados pelo Sistema Sicredi mais de R$ 22,9 bilhões para contratação de crédito rural, o que representa aumento de 10% em relação ao valor disponibilizado no ano-safra anterior, quando foram concedidos, segundo estimativa, R$ 20,5 bilhões, totalizando cerca de 200 mil operações no Brasil.

Até o momento, a Sicredi Raízes RS/SC/MG, realizou a liberação de mais de 2 mil operações de custeio e investimentos, que resultam em um valor aproximado de R$ 132 milhões de reais.

O associado Francisco Herbert, do município de São Miguel do Oeste/SC, adquiriu um trator através de investimento, o que lhe auxiliará na manutenção da propriedade. “O trator vai facilitar e melhorar o serviço na propriedade, que hoje conta com a mão de obra familiar minha e de minha esposa. Com essa máquina, poderemos plantar e fazer todos os tratos culturais na hora certa, sem precisar contratar um serviço terceirizado, que muitas vezes, pela disponibilidade, não realizava o trabalho no melhor momento e isso acabava comprometendo o bom desenvolvimento das plantas e pastagens”, comenta Francisco.

Para o associado Gelson Luiz Gehlen, do município de Palmeira das Missões/RS, a capacidade de negociação e giro de caixa oferecido pelos recursos do Plano Safra são os destaques. “Com o dinheiro do custeio na mão temos mais capacidade de investimento, de forma que podemos melhorar na tecnologia empregada no cultivo dos grãos, o que resulta em maior produtividade. Além disso, temos o suporte do seguro da lavoura, em caso de secas ou sinistros. O resultado de tudo isso é mais rentabilidade, injetando dinheiro na região, estimulando o comércio e a economia local”, destaca Gelson.

Neste sentido, o Sicredi se mantém próximo de seus associados, oferecendo as melhores soluções para cada realidade. O volume concedido a pequenos, médios e grandes produtores rurais reforça o compromisso da cooperativa de seguir promovendo um ciclo virtuoso em busca do desenvolvimento das comunidades locais, com ganho coletivo.

