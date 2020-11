RS chega a 6.001 mortes por Covid-19 e passa dos 264,5 mil casos confirmados

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul chegou a 6.001 mortes por Covid-19. Nesta terça-feira (10), a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais quatro óbitos, ocorridos entre cinco e 10 de novembro.



De acordo com a secretaria, desde sexta-feira (6) problemas técnicos em sistemas informatizados do Ministério da Saúde impossibilitam o acesso completo às notificações feitas pelos municípios, o que fez com que as atualizações dos últimos três dias tivessem números abaixo da média.

“Assim que o serviço for reestabelecido, todos dados pendentes serão recuperados e publicados”, informou, pelas redes sociais, a secretaria.

A variação na média móvel de mortes em relação a duas semanas atrás é de -28%, que é considerada queda. O cálculo atenua a discrepância nos dados e confirma a tendência de redução, mas é possível que haja oscilação com a confirmação de óbitos que ainda não foram notificados oficialmente.

A secretaria também identificou 3.065 novos infectados. Assim, o estado chega a 264.576 casos desde o começo da pandemia.

Do total, 248.064 pessoas (93,7%) estão recuperados e 10.477 (4%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,3%.

