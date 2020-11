Problema grave de estiagem em Tenente Portela repercute no estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

O problema de estiagem vivido pela comunidade do interior e até mesmo do centro da cidade de Tenente Portela repercute em todo o estado em decorrência da gravidade da situação . Nesta quarta-feira, 11 de novembro, um repórter da RBS TV entrou ao vivo no Jornal do Almoço relatando a dificuldade enfrentada pela comunidade.



No interior do município a prefeitura abastece cerca de 250 famílias com água potável para garantir as necessidades básicas desse recurso.

Já na cidade a Corsan busca água em outras cidades da região para suprir a necessidade do perímetro urbano. São três carretas tanque trazendo água todos os dias, totalizando 90 mil litros que abastecem a principal caixa d’água da cidade.

A seca ainda tem previsão de persistir por mais tempo, fato que poderá agravar ainda mais a situação atual.

