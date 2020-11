Operação Derrubadas em combate a caça ilegal de animais silvestres prende três indivíduos em Tenente Portela e Vista Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira, 10 de novembro, a Operação Derrubadas com o objetivo de reprimir a prática do crime de caça ilegal de animais silvestres nos municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha . Na ação três indivíduos foram presos em flagrante por posse/porte irregular de arma de fogo. Diversas aves silvestres, galos de rinha e apetrechos utilizados na caça ilegal foram apreendidos.



Foram cumpridos seis mandados de busca, resultando na apreensão de acessórios para rinhas entre os quais, biqueiras, esporas, temporizadores, cronômetro, anotações e medicamentos, 33 galos de rinha, uma espingarda cal.36, uma espingarda cal.20, duas espingardas de pressão, munição de diversos calibres, apetrechos e insumos para recarga, aves silvestres (caturritas, pintassilgo, coleiro, azulão), apetrechos para captura de animais silvestres, como alçapão e arapucas, dois simulacros de arma de fogo, carne de caça de tatu, veado, quati, capivara e juruti, redes e tarrafas de pesca, além de um silenciador.

A investigação teve início em outubro de 2019 a partir de denúncia de caça ilegal e uso de armamentos e/ou acessórios ilegais, tais como silenciadores. Conforme denunciado, os integrantes do grupo criminoso reúnem-se para caçada ilegal de animais silvestres na região de Tenente Portela e Derrubadas, neste Estado, ocasiões em que caçam indiscriminadamente animais da fauna silvestre, armazenando as carcaças dos animais abatidos, em suas residências, além de guardarem fotografias dos animais e as exibirem como troféu.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, e dos policiais da 10ª Região Policial e 22ª Região Policial, bem como da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Associação Riograndense de Proteção dos Animais (ARPA).

