Nome: João Carlos Dallabrida

Idade: 46 anos

Data do óbito: 21h deste domingo, 8 de novembro



Local: Hospital de caridade de Ijuí

Local do velório: No Salão comunitário de Cedro Marcado, interior de Derrubadas, a partir das 11h desta segunda-feira

Data do Sepultamento: Em horário a ser anunciado

Local Sepultamento: Cemitério de Cedro Marcado, Interior de Derrubadas

