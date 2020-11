Dentro do Jogo: Mais sorte do que juízo na liderança x Decolagem bem sucedida

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Inter está na liderança do brasileirão por mais sorte do que juízo. Se não fosse aquela ajudinha de seus adversários diretos, o colorado já teria perdido seu posto. Já é a segunda rodada que o time não consegue um resultado positivo.



Pontos que poderiam ser facilmente conquistados, deixando-o com uma boa vantagem no topo da tabela escapam. As vaciladas e bobeadas voltaram na equipe, que saem dos trilhos e não conseguem voltar a tempo. Sem falar nas expulsões, que estão sendo cruciais.

O jogo desta rodada contra o Coritiba era pra ser de três pontos, mas a equipe sofre com seus vacilos e só consegue um. São pontos deixados para trás que podem fazer falta lá na frente.

Se o colorado quiser continuar como líder terá que voltar ao prumo, ter mais juízo, porque a sorte nem sempre vai estar ao seu lado.

Já do lado do Grêmio a rodada serviu para a equipe dar prosseguimento na sua decolagem, que mesmo tendo turbulência está sendo bem sucedida.

O tricolor conseguiu ser muito bem efetivo contra um Fluminense que não produziu.

A estratégia de não ter a posse bola deu certo. Os gremistas jogaram no contra-ataque e foi assim que originou o gol que garantiu a vitória e os três pontos. E também a inteligência do técnico Renato, que na etapa final fez alterações que deixaram a equipe mais ofensiva, por pouco o placar não foi ampliado.

A decolagem gremista continua e a equipe já cola no G6. Ainda tem um longo percurso para saber se no final a aterrissagem vai ser como desejam.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

