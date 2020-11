Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na BR-285 em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.



Por volta das 23h deste domingo, 8 de novembro, no km 297,2 da BR 285 em Passo Fundo/RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente do tipo colisão frontal entre um Ford Fiesta e um caminhão Scania. O condutor do carro morreu no local; o condutor do caminhão ficou ileso.



De acordo com os indícios encontrados pela equipe PRF o Fiesta seguia no sentido Passo Fundo – Lagoa Vermelha quando invadiu a pista contrária, colidindo no caminhão que seguia no sentido oposto. O trânsito ficou parcialmente interrompido no local até a finalização da perícia. Bombeiros e SAMU auxiliaram no atendimento do acidente.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

