Candidatos da região declaram renda maior que R$ 300 mil e receberam auxílio emergencial, aponta TCU

O Tribunal de Contas das União (TCU) divulgou uma lista contendo os nomes de candidatos de todo o Brasil que declaram ter patrimônio igual ou superior a R$ 300mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.



É possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera 1 milhão de reais. Tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa.

Em pelo menos em 11 municípios da região aparecem candidatos que receberam auxílio emergencial, entre eles: Barra do Guarita, Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Palmitinho, Redentora, Sede Nova e Três Passos.

Links externos

Lista completa de candidatos com patrimônio superior a R$ 300 mil que receberam o auxílio emergencial da Covid-19

Acessa a notícia do TCU sobre o tema

Alertas importantes emitidos pelo TCU:

• Os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio

• Há risco de erro de preenchimento pelo candidato

• Há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros

• Só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido

• Só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais

• O papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público

• Os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE

• Os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência

