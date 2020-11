Sepultamento de portelense será às 17h deste domingo em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Sepultamento de Ricardo Luís Bauer, popular Xize, ocorrerá às 17h deste domingo no cemitério municipal de Tenente Portela. Xize sofreu um grave acidente de trânsito no final da tarde deste sábado, 7 de novembro, na rodovia RSC-472, em Tenente Portela.



O portelense de 31 anos morava na capital da Região Celeiro, Três Passos, há alguns anos, onde trabalhava do setor de pintura. Lá residia com a mulher e filhos gêmeos com a idade de três anos.

O acidente aconteceu nas proximidades da antena da rádio municipal. O carro que Ricardo conduzia estava na direção Três Passos para Tenente Portela e colidiu contra uma carreta que estava no sentido contrário em uma curva da rodovia. O veículo atingiu o rodado traseiro da carreta e posteriormente colidiu na parte frontal direita de um caminhão que estava na mesma direção da carreta, parando fora da pista totalmente destruído. Xize morreu na hora.

Diversas homenagens de familiares e amigos são postadas nas redes sociais.

“Meu grande amigo

Ricardo Bauer

(Xize), vá com DEUS irmão, que os anjos ai em cima te recebam com festa e alegria, pois você era uma pessoa que não tinha tristeza sempre alegre com sorriso no rosto. E a Família meus mais sinceros sentimentos. Vá em paz e olhe por nós ai de cima. “

Más Credo cara, se acha….. Amigo, inesquecível, daqueles que agente conta nos dedos de uma mão, tivemos poucos momentos junto, mas uma amizade inexplicável, vc era como um irmão, agente marcou várias e várias vezes, de vc vir me visitar ou eu ir, infelizmente não chegou esse dia, mas tenho certeza que está com Deus, e vai olhar seus bebês lá de cima, Deus dará muita força e coragem para sua esposa Mariana seguir em frente… Um dia estaremos junto novamente meu amigo!!!

Difícil de acreditar mais um grande amigo que perdemos!!!

— Grande cunhado Ricardo Bauer a pouco mais de 30 dias foi se aniversário, conversamos por telefone e combinamos um churrasco!!! Não deu tem!!! Hj nos deixa com aperto no coração e um sentimento de ter sido mais presente mesmo distante!!! Que Deus te bençoe e conforte os corações de amigos e familiares!!!

