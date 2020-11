Portelense envolvido em acidente será sepultado neste domingo em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Será sepultado neste domingo, 8 de novembro, em Tenente Portela, Ricardo Luís Bauer, o Xize. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado pela Funerária que esta realizando os atos fúnebres, o que deve ocorrer em breve. Esta notícia será atualizada com as informações.



Ricardo era condutor de uma Hyundai IX35, placas de Três Passos, quando se envolveu num acidente de trânsito no final da tarde deste sábado, 7 de novembro. O veículo conduzido pelo portelense trafegava no sentido Três Passos para Tenente Portela e nas proximidades da antena da Rádio Municipal, numa curva, se envolveu numa colisão com uma carreta e sequencialmente com um caminhão. Ambos os veículos de carga estavam na direção contrária do automóvel que parou fora da pista com as rodas viradas para cima e totalmente destruído.

SAMU, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.

Ricardo é natural de Tenente Portela e atualmente residia na cidade de Três Passos onde trabalhava de pintor. Ele deixa mulher e filhos gêmeos.

Abaixo um registro realizado pelo site Portela Online há muitos anos, durante um evento, e que foi relembrado por amigos nas redes sociais.

