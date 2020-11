Mulher morre ao ser atropelada na BR-386 em Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 20h20min deste sábado, 7 de novembro, no km 174 da BR 386 em Carazinho/RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um atropelamento que resultou na morte de uma mulher de 54 anos.



De acordo com os vestígios encontrados pela PRF no local, uma caminhonete Ford Courier seguia no sentido Sarandi – Carazinho quando atropelou a mulher, que estava no meio da pista. O condutor, de 27 anos, nada sofreu.

Houve interrupção parcial do trânsito. Bombeiros e IGP compareceram ao local e as causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF.

