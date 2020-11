Compartilhar Pin 0 Compart.

A Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco informou através de nota oficial que um morador morreu no final do mês passado por complicações provocadas pela COVID-19. A confirmação é do Laboratório Central do Rio Grande do Sul.

O paciente, um homem de 60 anos, estava internado no Hospital de Caridade de Ijuí

Confira a nota oficial logo abaixo:

