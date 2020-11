Identificado vítima fatal de acidente na RSC-472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Foi identificado como sendo o portelense Ricardo Bauer, popular Xize, de 31 anos, a vítima do acidente de trânsito ocorrido no final da tarde deste sábado, 7 de novembro, na RSC-472, em Tenente Portela.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Ricardo trafegava com uma Hyundai IX35, placas de Três Passos, pela RSC-472 e nas proximidades da antena da Rádio Municipal acabou colidindo na carreta no rodado da mesma e posteriormente na parte frontal direita de outro caminhão. Ambos os veículos de carga estavam na direção contrária ao automóvel, o qual parou fora da pista com as rodas viradas para cima e totalmente destruído.

Xize não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele é portelense, mas atualmente residia em Três Passos.

Compartilhar Pin 0 Compart.