Baleia jubarte salta e quase engole canoístas; veja o vídeo

Um grupo de canoístas que passeava perto de uma praia na região da costa de Ávila, na Califórnia (EUA), foi surpreendido por uma baleia jubarte – que saltou da água e quase engoliu duas amigas que estavam no mesmo caiaque. O acontecimento foi registrado em vídeo por um homem que estava em outro caiaque, e que publicou o conteúdo em suas redes sociais.



“Eu vi um grande cardume de peixes, e de repente a baleia surgindo”, relatou Julie McSorley, em entrevista à Fox 26 News. “Eu pensei: ‘oh, não, está muito perto’.” Liz Cottriel, amiga de McSorley, que estava com ela, contou que o susto foi tão grande que chegou a pensar que pudesse morrer.

Momentos depois do vídeo, várias pessoas se aproximaram para ver se alguém precisava de socorro médico – por sorte, ninguém ficou ferido: McSorley e Cottriel perderam apenas as chaves do carro no “mergulho”

I just seen a whale almost swallow a woman and her kayak whole bro pic.twitter.com/TnPT0LMrav — 🕷⚡️ (@lovesriot999) November 3, 2020

Fonte: NSC Total

