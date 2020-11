Seja responsável! Cuidando de si você cuida dos outros

Compartilhar Pin 0 Compart.

Conforme decreto executivo número 150 de 2020 torna obrigatório o uso de máscaras no município de Tenente Portela, enquanto durar o estado de calamidade em decorrência da pandemia. Respeite os protocolos de distanciamento controlado, ajude a combater a propagação da COVID-19. Evite aglomerações, respeite as orientações sanitárias, lave as mãos com frequência.



Comerciantes disponibilizem álcool em gel 70% para seus clientes. Siga as recomendações dos profissionais da saúde, cumpra as medidas preventivas nos decretos municipal e estadual.

