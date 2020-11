Ricardo Celulares recebe o seu telefone usado na compra de um novo – Conheça a loja

Compartilhar Pin 0 Compart.

Ricardo Celulares localizado na avenida Santa Rosa, número 235, ao lado do Boticário em Tenente Portela. Empresa atua na área de telecomunicação e acessórios para celulares desde 2017, trabalhando com seriedade e comprometimento com seu cliente. A empresa Ricardo Celulares conta com manutenção técnica especializada em troca de tela, vidro, conector, bateria e conserto em geral dos aparelhos das marcas XIAOMI, LG MOTOROLA, SAMSUNG e IPHONE. Contamos com todos os modelos de aparelhos e acessórios da linha XIAOMI com os melhores preços no avista e parcelado em até 12x.



Um grande diferencial da nossa loja é que recebemos o seu usado na compra de um novo.

Está precisando de acessórios para seu celular? A Ricardo Celulares é uma loja completa onde você encontra todos os acessórios que seu celular precisa como capas personalizadas, anti-impacto e capa carteirinha, além de todos os modelos de películas de vidro e película 3D. Contamos ainda com variedades em produtos, como caixas de som JBL , fones, carregadores e cabos com 1 ano de garantia.

