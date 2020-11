Casa aparece no meio da pista da ERS 324, em Ronda Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma residência de madeira apareceu no início da manhã desta sexta-feira, 6 de novembro, no meio da pista da ERS 324, em Ronda Alta. A cena inusitada chamou a atenção dos motoristas que passaram pelo trecho da rodovia, nas imediações do trevo de acesso norte. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado. O trânsito ficou parcialmente bloqueado.



O aparecimento da casa em cima da estrada tem uma explicação. A moradia estava sendo transportada para o interior do município e acabou soltando-se de cima da carroceria de um caminhão. A residência não teve grandes danos com a queda no asfalto. Não houve feridos.

