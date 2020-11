Tenente Portela confirma 5ª óbito provocado por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais um óbito em decorrência da COVID-19 foi confirmada nesta quinta-feira, 5 de novembro, em Tenente Portela. A paciente é um mulher de 38 anos que estava internada no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, segundo a Secretaria de Saúde do município.



Desde o início da pandemia, o município contabiliza 5 óbitos provocados pelo vírus.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, em Tenente Portela, 14 pessoas estão com a doença ativa e seguem no tratamento.

