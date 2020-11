Naufrágio de barco com morte no Rio Uruguai em Barra do Guarita completa um ano

Compartilhar Pin 0 Compart.

O naufrágio com a morte de um jovem estudante de 19 anos Andrei Franchini completa um ano nesta sexta-feira, 6 de novembro. Ele era passageiro de uma pequena embarcação que naufragou no rio Uruguai em 2019. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Itapiranga, no barco a motor estavam 14 pessoas, incluindo o piloto e ninguém utilizava colete salva vidas no momento em que a embarcação começou a ser invadida pela água.



O corpo do estudante foi localizado pelas equipes de resgate uma semana depois do barco ter afundado, a 3,2 km de distância do porto da balsa. A vítima foi avistada por ribeirinhos boiando as margens do Rio Uruguai, mais precisamente no Porto do Paier localizado no Remanso do Uruguai, em Barra do Guarita.

Andrei morava em Vista Gaúcha, filho do agricultor Bianor Franchini e a professora Lisiane Franchini. Estudava em uma Universidade Catarinense localizada em Itapiranga.

Em contato com o Delegado Roberto Fagundes Audino, fomos informados que o inquérito que investiga o caso foi remetido ao poder judiciário após todas as diligencias julgadas necessárias, sendo que para analise de indiciamento eram aguardados os laudos da Marinha do Brasil os quais foram recebidos nesta quarta-feira. Conforme a autoridade policial, os indiciamentos devem ocorrer na próxima semana.

