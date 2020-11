Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões no sábado

Compartilhar Pin 0 Compart.



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.315 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 01 – 10 – 17 – 26 – 30 – 53.



A quina (cinco números acertados) registrou 55 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 40.631,54. E a quadra (quatro números acertados) teve 3.898 apostas ganhadoras, com R$ 819 para cada uma.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, que vai ocorrer no sábado, é estimado em R$ 27 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas poderão ser feitas até as 19h de sábado. Cada aposta custa R$ 4,50.

