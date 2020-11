Incêndio em área rural no interior de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde desta quinta-feira, 5 de novembro, um incêndio de grandes proporções na área rural de Alto Gress, Distrito de São Pedro, interior de Tenente Portela foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do município.



O incêndio se alastrou com facilidade na palha do trigo recentemente colhido, atingindo inclusive áreas de mata próximas e de difícil acesso e controle. Até o momento as causas do incêndio permanecem desconhecidas.

Estima-se que aproximadamente 10 hectares de área cultivável tenham sido queimadas causando expressivos prejuízos.

