Estiagem – Famílias do interior de Tenente Portela sofrem com a falta d’água potável

A estiagem se agrava a cada dia em nossa região. Já são centenas de famílias que relatam dificuldades pela escassez de água em suas propriedades e sem esse recurso as atividades diárias ficam comprometidas.



Em virtude do problema aconteceu uma reunião nos últimos dias, na qual a prefeitura municipal juntamente com a Emater, Corsan, Defesa Civil local e Estadual e outras entidades debateram soluções, inclusive encaminhando o decreto de situação de emergência. Clique aqui para ler

Até o momento se registram cerca de 250 famílias que precisam contar com suporte do poder público, onde o prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, encaminha juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Defesa Civil o abastecimento de água potável para suprir as necessidades básicas da população rural, em diferentes localidades. Isso ocorre através de dois caminhões que fornecem água potável nas propriedades, fazendo em média três viagens diárias cada um, com cerca de 9 mil litros por carga.

No perímetro urbano de Tenente Portela a CORSAN já esta contando com reforços e há algumas semanas está trazendo água de municípios vizinhos com um caminhão tanque que transporta trinta mil litros por carga. Segundo o responsável pela unidade, em alguns dias são trazidas duas cargas para suprir a necessidade do município.

Não há previsão significativa de chuvas para os próximos meses e o nível dos poços perfurados está cada vez mais baixo. A situação é grave e toda a população precisa se sensibilizar, sendo responsável no momento de consumir esse recurso tão precioso e cada vez mais escasso nesse momento.

