A Barbearia Don Lorenzo localizada na Rua Aracati, próximo a Delegacia de Polícia de Tenente Portela, contrata com urgência um funcionário com ou sem experiência para atuar no ramo de corte de cabelo e barba.



Interessados devem ligar ou mandar mensagem de Whatsapp para o fone (55) 99999-9610.

