Literature-se: Um Concerto e um grande amor

“A música existe para dizer o que a palavra não pode dizer”…”as palavras são sempre inferiores aos sentimentos”.



Para quem gosta de romance e música, a indicação literária desta semana é um prato cheio: O Inverno e Depois, romance recente do escritor, músico e professor de Literatura da PUC – Porto Alegre, Luís Antônio de Assis Brasil.

Assim como a antiga profissão do escritor, Violoncelista, a profissão do protagonista do romance, cujo passado deixou em aberto alguns caminhos que precisam ser traçados e por isso o personagem volta à estância gaúcha de seus primeiros anos, a fim de estudar o Concerto para Violoncelo e orquestra, de Antonín Dvorák (1841 – 1904),que há muito o intriga. Estudante de música na Alemanha, o já adulto Julius encontra também seus amores antigos, ao revolver um passado que não foi vivido por completo.

Diferente de outros romances do autor, esse se passa na contemporaneidade e, como outros, tem como pano de fundo os pampas gaúchos. Como o próprio nome sugere, há um evidente renascimento na narrativa, assim como as flores da primavera, que renascem depois de um inverno frio.

É um romance leve, bonito, extremamente bem escrito, que vale muito a leitura.



Por Viviane Debortoli

