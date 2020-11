Governo do RS suspende aulas presenciais e orienta retorno do ensino remoto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria da Educação (Seduc) decidiu suspender, a partir desta quarta-feira, 4 de novembro, as aulas presenciais em todas as escolas da rede estadual no Rio Grande do Sul. A decisão é motivada após sentença do Tribunal de Justiça que manteve a obrigatoriedade do Estado em fiscalizar as escolas, com agente da área sanitária ou de competência equivalente, antes de permitir a retomada das aulas presenciais.



Ainda nesta quarta, a pasta comunicará as coordenadorias regionais que o atendimento presencial está suspenso e que o ensino deverá ter continuidade de forma remota. A suspensão vale para todos os níveis de ensino nos 497 municípios gaúchos. O retorno das aulas presenciais vinha ocorrendo, de forma gradual, desde o dia 20 de outubro, através de um calendário estipulado pelo governo do Estado. De acordo com a Seduc, cerca de 200 instituições de ensino haviam retomado as atividades.

De acordo com a decisão do juiz Cristiano Vilhalba Flores, a tarefa sanitária não pode ser transferida a diretores e educadores. O despacho reitera ainda que “fica esclarecido que a reabertura das escolas somente pode se dar após a fiscalização da adequação do plano nestas, como antes referido.”

Procurada pela reportagem, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que ainda “analisa a nova decisão judicial”.

Em Tenente Portela as aulas estão suspensas através de decreto municipal.

