Dentro do Jogo – Colorado classificado!

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Inter entrou em campo contra o Atlético-GO com a intenção de administrar a vantagem que havia conquistado na semana passada.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O mistão desta vez não repetiu sua boa atuação do primeiro confronto. Na etapa inicial o colorado não jogou bem, estava lento, errando passes e nada de criação.

O Atlético-GO não conseguiu assustar tanto, teve momentos em que esteve melhor, mas sem levar perigo que comprometesse a classificação colorada.

Coudet percebeu a tempo que sua equipe precisava mudar de postura. Voltou para a etapa final com Thiago Galhardo e Edenilson.

Peças que fizeram a diferença. A equipe se organizou melhor em campo. Com mais criação e organização ampliou sua vantagem, garantindo sua classificação para as quartas-finais da Copa do Brasil.

Mais uma competição em que os colorados seguem vivos na busca do título.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhar Pin 0 Compart.