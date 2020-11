Dores escondidas – Rabiscos sem Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dores são manifestações de que algo não está bem conosco, com as outras pessoas ou também com a natureza. Todos nós já provamos de experiências relacionadas à dor tanto física, psicológica ou emocional.



E somos sujeitos a sentir dores físicas, pois o corpo humano necessita dessa manifestação da comunicação da dor. É uma comunicação silenciosa que sentimos, porém não vemos. Ninguém vê a dor de alguém que foi atingido por algum ferimento, mas a intensidade dessa dor pertence a quem está diante de nós, sofrendo os prejuízos causados pela mudança de sentidos.

Existem dores que se curam com palavras e presença de amor, são as dores psicológicas ou emocionais. Ações desfavoráveis que sufocam a particularidade das pessoas se traduzem em pensamentos desorganizados. Nesta particularidade eu gosto de conversar com pessoas que sofrem de algum aborrecimento causado por problemas familiares, pois existem desentendimentos e discussões que geram desiquilíbrio entre os membros familiares. Muitas vezes até levando pais e filhos a distanciarem-se da convivência do amor.

Uma família assim começa a desestruturar-se e a viver desorganizada, escondendo as dores na essência da liberdade dos sentimentos. Faz parte da vida termos problemas, pois estes trazem a sua própria condição de abertura para podermos fortalecer a caminhada da existência. Mas não podemos esconder os problemas acomodando-nos no silêncio ou fazendo disso meio para condenar as outras pessoas pelo erro. A condenação neste sentido se torna muito prejudicial, tirando a possiblidade de reiniciar.

E existem contra-valores, que estão desorganizando as famílias que se traduzem em dores escondidas. São as drogas, entorpecentes, a falta de comunicação num diálogo aberto entre pais e filhos, as ideias da infidelidade que estão tirando a paz nas relações e o afastamento da oração tanto comunitária como particular. Tudo isso traz muitas marcas negativas para a sociedade, pois a coerência perde forças elevando o número de pessoas deprimidas que sofrem de intranquilidade e insegurança na convivência. A liberdade precisa ser iluminada com maturidade para que tenhamos pessoas que valorizem a vida desde seu seio familiar.

Iluminar as pessoas que sofrem de dores escondidas significa elevar a sua autoestima com o preenchimento de novas páginas na vida. Integrando- as para terem uma convivência que lhes traga o sossego assistido e não as deixe jogadas em incertezas de solos inférteis que só aumentam os seus problemas. Muitas vezes vemos apenas aparentemente sem compreender a extensão daquilo que está prejudicando essas pessoas sem abrir-nos para ouvi-las.

Somente ao ouvir essas pessoas estaremos buscando conhecer quem realmente somos de verdade. Evitando que falemos mal sem ajudar na cicatrização das feridas psicológicas ou emocionais das quais essas pessoas estejam acometidas. E muitas vezes elas sofrem de contradições que a própria sociedade cria. Ficamos olhando de longe quando nos deparamos com alguém sofrendo a falta de partilha do pão ou que não pode vencer o vício das drogas. Tal comportamento exclui essas pessoas da possibilidade de cura das dores escondidas e remete ao abandono sem a inclusão da esperança.

É preciso saber recuar nossa consciência com atitudes que manifestem responsabilidade, não despejar palavras inseguras de culpabilidade na intensão de desfavorecer aqueles que estejam sofrendo de dores escondidas. Procurar ajudá-las através do remédio do amor e curativos de inclusão, pois todos somos irmãos e filhos do mesmo Deus Pai que nos ama indistintamente. Os problemas e dificuldades não devem ser ignorados, mas colocados como aprendizado na troca permitida de experiências compromissadas com a renovação da vida.

Por Carlos Staczewski

