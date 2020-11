Dois suspeitos de participação em homicídio recente em Tiradentes do Sul se entregam

Compartilhar Pin 0 Compart.



Na tarde desta terça-feira, 3 de novembro, os outros dois indivíduos, com mandados de prisão temporária, suspeitos de terem participado da morte ocorrida na Prainha do Cascalho, em Tiradentes do Sul, apresentaram-se na Delegacia de Polícia.



Eles são suspeitos de participação da morte de Alberi da Silva, crime este ocorrido no final da noite de domingo, 25 de outubro. Após uma briga generalizada Alberi chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (26).

Outros dois suspeitos já haviam sido presos pela polícia na manhã de domingo, 1º de novembro.

Os presos estão a disposição da justiça, no Presídio Estadual de Três Passos.

