Dentro do Jogo – Decolagem com turbulência

Da para dizer que o Grêmio está conseguindo fazer sua decolagem no campeonato brasileiro. Mas não é aquela decolagem que o técnico Renato e os torcedores esperavam, é uma decolagem turbulenta.



É assim porque a equipe ainda oscila nas partidas. Até agora não conseguiu fazer uma grande sequencia positiva, faz uma partida boa já na outra cai, na maioria dos jogos notamos dois Grêmio em campo, um tempo em que faz uma boa atuação já no outro abaixo.

Diante do Bragantino não foi diferente. O primeiro tempo tricolor foi de baixa atuação, erros e pouca criação. Já na etapa final era outro Grêmio, mais ligado, acertando passes e criando jogadas, principalmente depois das entradas de Ferreira e Diego Churín que foram fundamentais para que a equipe conseguisse a vitória e os três pontos.

Acho que Renato deve repensar na utilização de Ferreira. Para mim já deve iniciar a partida, não apenas sendo uma peça para o segundo tempo. Com ele o tricolor muda completamente, ou melhor, melhora em campo e algumas das vitórias da equipe foi depois de sua entrada.

Com altos e baixos e ainda com um jogo a menos, a campanha do tricolor no primeiro turno foi bem turbulenta, abaixo do que se esperava. Que o segundo turno seja mais regular e que a equipe brigue e consiga uma vaga para a próxima Libertadores.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

