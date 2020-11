Carreta tanque que teve cabine arrancada em acidente está carregada de diesel e gasolina

Compartilhar Pin 0 Compart.

A carreta tanque que se envolveu num acidente com outros dois veículos de carga está carregada de diesel e gasolina, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ao site Portela Online. Por este motivo todos os procedimentos de segurança estão sendo adotados a fim de se evitar uma possível explosão durante a retirada da carga, o que deve ocorrer nas próximas horas. O compartimento do meio do tanque está vazio.



Também neste momento é realizada a retirada da carreta carregada de dormentes, um tipo de madeira utilizada na construção de trilhos de trem.

O caminhão Mercedes Benz, placas de Vista Alegre, que estava no sentido oposto aos demais, Palmitinho para Tenente Portela, foi o que resultou com menores danos.

Atendem a ocorrência: Polícia Rodoviária Estadual, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e Bombeiros de Três Passos.

Sobre o acidente:

Inacreditavelmente o motorista de uma carreta tanque de Cruz Alta, que trafegava carregada de combustível, saiu ileso após se envolver num acidente com outras duas carretas. As colisões ocorreram no início da tarde desta terça-feira na RSC-472 nas proximidades do britador.

Conforme apurado pelo site Portela Online no local do acidente, a carreta tanque tentava ultrapassar outra carreta de Três Passos, carregada de dormentes, um tipo de madeira utilizada na construção de trilhos de trem, mas deparou-se com outro caminhão que vinha no sentido contrário.

Com as colisões, a cabine da carreta que transportava combustível (diesel e gasolina) foi literalmente arrancada e ficou sobre a pista. Já o tanque desceu um barranco. O impressionante, além do acidente num modo geral, foi ver o motorista que apesar de muito assustado caminhava normalmente no local, somente apresentando alguns arranhões no rosto e braços, aparentemente sem gravidade. Mesmo assim o homem foi conduzido ao Hospital Santo Antônio para realizar exames mais detalhados.

Os demais condutores não se feriram.

